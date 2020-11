Napoli, contro il Rijeka tutti incampo con la 10. L’omaggio a Diego

Napoli, l’iniziativa per ricordare Diego

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli avrebbe chiesto alla UEFA l’autorizzazione a far indossare a tutti i giocatori la maglia numero 10. Un modo, quello della società, per ricordare al meglio la memoria di Diego Armando Maradona. Si attende solo l’autorizzazione, per omaggiare anche all’interno del San Paolo la memoria del grande campione azzurro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maradona, il Codacons attacca: “No alla santificazione, esempio sbagliato”

VIDEO – Pistocchi al Napoli: “Mettere questo filmato di Maradona prima di ogni partita degli azzurri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Femminicidio Padova: legale chiederà perizia psichiatrica