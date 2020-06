Coronavirus Italia: 10 decessi in Veneto, tolto il divieto di vendita alcolici da asporto a Milano

In Veneto è durata poco la soddisfazine del bilancio zero morti, del giorno 2 giugno. “Un bel dato – aveva commentato il governatore Luca Zaia -, il primo bollettino senza nuove vittime”. Ma l’ultimo report aggiunge dieci nuovi decessi, che portano il dato totale dall’inizio dell’epidemia a 1.931. Il bilancio ès tato aggiornato con quattro morti avvenute negli ospedali e sei nelle case di riposo.

“In Prefettura abbiamo visto l’ordinanza che prevede il divieto di asporto di alcolici dalle 19:00 in poi perché la reazione che c’è stata da parte della città alle indicazioni per il distanziamento e per l’uso delle mascherine è stata ottima. Quindi credo che sia in via di pubblicazione la sospensione dell’ordinanza che prevede il divieto dell’asporto di alcolici”. Lo ha detto la vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo.

Coronavirus, 321 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 237 solo in Lombardia

Immuni: accuse di sessismo, cambiano icone per la App