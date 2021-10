Juric torna su Napoli-Torino: “Hanno creato poco, fortunati sul rimpallo”

Juric torna sulla sconfitta contro il Napoli

L’allenatore del Torino Ivan Juric nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, è tornato nuovamente a parlare della sconfitta subita contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“A Napoli stavamo vivendo un momento positivo della gara, non si prevedeva un gol e il Napoli non stava creando, poi c’è stato un rimpallo che è arrivato sulla testa del più forte. Abbiamo perso tanti punti nel finale, è un rammarico come successo con Atalanta, Lazio e derby. Non è una questione psicologica: se ti metti dietro e difendi, puoi pensare al passato e subisci; a Napoli, stavamo continuando a giocare. E anche nelle altre gare avevamo l’atteggiamento giusto. I progressi portano i punti, le piccole cose sbagliate portano punti.”

