Insigne-Inter, al momento non esiste alcuna trattativa

Insigne, nessuna proposta dell’Inter

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, al momento non ci sarebbe stata nessuna offerta dell’Inter per Lorenzo Insigne. Nella giornata di ieri il procuratore aveva incontrato Ausilio, ma non per parlare del capitano azzurro. Pisacane ha anche Danilo D’Ambrosio tra i suoi assistiti, l’incontro è servito per regolare alcune pendenze economiche che riguardano il terzino nerazzurro. Secondo l’emittente satellitare, non si sarebbe parlato di un possibile trasferimento di Lorenzo Insigne all’Inter.

Bereszynski suggerisce al Legia: “Così si può mettere in difficoltà il Napoli”

Ultimissime formazioni Napoli-Legia Varsavia: out Osimhen, Mertens dal 1′

