Il Napoli attende la risposta di Kvaratskhelia per il rinnovo

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è ancora in stand by: il Napoli starebbe aspettando la risposta dell’attaccante.

Si continua a parlare del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli avrebbe fatto una proposta al georgiano nel corso dell’incontro avvenuto di recente in Germania. Si starebbe attendendo dunque la risposta del giocatore. Il tecnico Antonio Conte considera comunque Khvicha Kvaratskhelia tra gli azzurri incedibili: se dunque l’accordo per il rinnovo non dovesse arrivare ci sarebbe comunque la permanenza.

Il quotidiano Repubblica è intervenuto sulla vicenda:

“In ogni caso Kvaratskhelia non ha ancora risposto all’offerta di rinnovo proposta dal Napoli durante l’incontro avvenuto in Germania quando Kvara era ancora impegnato negli Europei con la Georgia. Offerta che gli permetterebbe di triplicare l’ingaggio attuale. De Laurentiis ha fatto un passo avanti verso l’attaccante georgiano – intoccabile per Conte – e vuole che resti con il sorriso. Ma Kvara ha altri tre anni di contratto e sarà confermato pure senza rinnovo.”

