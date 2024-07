Corriere dello Sport – Cheddira stupisce Conte: marcia imperturbabile a testa alta

Antonio Conte è rimasto colpito da Walid Cheddira. Questo l’approfondimento del quotidiano: “Un misto tra un maratoneta, uno scalatore in sella e un truck delle strade della California: al 45′ minuto delle estenuanti ripetute partite sotto il sole intorno alle 10.30, 300 e 600 metri, un giro di campo e poi due a intervalli brevissimi di tempo, mentre qualcuno comincia inevitabilmente ad accusare la fatica, lui marcia imperturbabile.

Walid, il marocchino d’Italia che corre come un keniota, testa alta e petto in fuori, il passo sostenuto: una resistenza fuori del comune. Cheddira, il centravanti reduce dal prestito al Frosinone candidato a cambiare aria, stupisce per la tenuta al terzo giorno e mezzo di ritiro, ma a dire il vero è tutta la squadra a tenere alta la bandiera azzurra. Come piace al signor (generale) Antonio”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

