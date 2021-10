Ultimissime formazioni Napoli-Legia Varsavia: out Osimhen, Mertens dal 1′

Ultimissime formazioni, Napoli-Legia Varsavia

Ultimissime formazioni Napoli-Legia Varsavia. Il Napoli di Spalletti si prepara ad affrontare il Legia Varsavia, in testa nel Gruppo C con 6 punti. Gli azzurri non devono assolutamente sbagliare, sicura l’assenza di Zielinski non convocato, Osimhen verso la panchina dal primo minuto.

Arrivano da Sky Sport le ultimissime di formazioni, iniziando dalle probabili scelte di Spalletti.

Luciano Spalletti sembra intenzionato a fare qualche cambio, iniziando dalla porta dove giocherà Meret al posto di Ospina. In difesa la novità è l’inserimento di Juan Jesus dal primo minuto nel ruolo di terzino sinistro al posto dello squalificato Mario Rui, sulla fascia opposta spazio a Di Lorenzo, al centro torna Manolas al fianco di Koulibaly. A centrocampo non ci sarà Anguissa, ma giocheranno Demme e Fabian Ruiz. Novità anche in attacco, dove Lozano ritrova la maglia da titolare nel trio di trequartisti che sarà completato da Elmas e Insigne. Novità anche in attacco dove riposerà Osimhen: spazio dal primo minuto per la prima volta in questa stagione per il belga Mertens.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti.

La probabile formazione del Legia Varsavia

3-5-2 per la formazione polacca, prima a sorpresa a punteggi pieno nel girone C. Trio difensivo composto da J?drzejczyk, Wieteska e Nawrocki; a centrocampo sugli esterni agiranno Johansson a destra e Mladenovic a sinistra, in mezzo Slisz, Kharatin e Martins. In attacco, Luquinhas subito dietro la prima punta Emreli. Ecco la probabile formazione:

Probabile formazione Legia Varsavia (3-5-2) La probabile formazione: Miszta; J?drzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. Allenatore: Michniewicz.

