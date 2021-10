Report, inchiesta pressioni ultrà Juve sul club: arrivano le condanne

Report, inchiesta pressioni ultrà Juve sul club: le condanne

Napoli Calcio – Report programma della Rai, attraverso i social ha sottolineato alcuni aspetti e le conclusioni della vicenda giudiziaria ‘Last Banner’. L’inchiesta ha fatto emergere le pressioni esercitate da alcuni gruppi ultrà sul club Juventus per ottenere non solo biglietti gratuiti ma anche altri benefici, attraverso forme di estersione.

Condannati sei ultrà Juve

Ieri sei ultrà della Juventus sono stati condannati i in primo grado dal Tribunale di Torino per i reati di estorsione, violenza privata e associazione a delinquere, contestazione quest’ultima riconosciuta per la prima volta nell’ambito della tifoseria organizzata. A Dino Mocciola, leader del gruppo dei ‘Drughi’, i giudici hanno inflitto la pena più alta: 4 anni e 10 mesi. Secondo la procura, nella stagione 2018/19 gli ultras hanno esercitato pressioni illecite sulla società per non perdere una serie di benefici e agevolazioni di cui godevano. Alla vicenda Report ha dedicato l’inchiesta di Federico Ruffo “Una signora alleanza”, andata in onda il 22/10/2018 e riproposta in versione aggiornata il 21/09/2019, pochi giorni dopo l’arresto degli imputati del processo appena concluso.

