Coronavirus, gli italiani possono andare in Inghilterra: le ultime

“Come back, siete tutti i benvenuti”. Boris Johnson lo ha detto in italiano nella conferenza stampa a Downing Street, rivolgendosi direttamente agli italiani allontanatisi in questi mesi per la pandemia.

RiSpondendo al cronista Rai, primo giornalista della stampa estera ammesso a far domande dall’inizio dell’emergenza, il premier ha tuttavia ribadito che, almeno dall’8 al 29 giugno, tutti quelli che arriveranno o rientreranno dall’estero, italiani inclusi, dovranno sottoporsi a una quarantena di due settimane.

