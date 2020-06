Coppa Italia, l’Inter pronta a giocare a Napoli con la Primavera, la provocazione continua, dopo il no ricevuto alla richiesta di poter giocare per primi.

Notizie calcio Napoli – Coppa Italia, l’Inter pronta a giocare a Napoli con la Primavera. Continua la provocazione da parte dell’Inter, come conferma anche Sportmediaset che riferisce come il club nerazzurro stia seriamente pensando di affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia senza la prima squadra.

Atualmente il calendario prevede la prima semifinale (Juve-Milan) il 12 giugno, il giorno successivo andrebbe in scena la sfida al San Paolo Napoli-Inter. I nerazzurri, il 20 dovranno disputare il recupero con la Samp e vorrebbero giocare per primi, ma Juventus e Milan si sono opposti alla richiesta di Marotta che ha avanzato anche la possibilità di far slittare la finale al 2 agosto (al momento è in calendario per il 17 giugno):

“Un muro quello alzato da istituzioni e avversarie che di sicuro ad Appiano Gentile non gradiranno. Ora bisogna vedere fino a quanto: l’idea di mandare in campo la Primavera a Napoli potrebbe non rimanere solo una provocazione”.

