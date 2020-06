Ufficiale-Nuova ordinanza della Regione Campania, controlli per chi proviene dal Nord

Arriva una nuova ordinanda della Regione

La Regione Campania ha ufficializzato l’entrata in vigore di una nuova ordinaza, riguardante tutti i cittadini provenienti dal Nord. Ecco il provvedimento:

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d¶Italia o dall¶estero, in conformità alla disciplina

statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione. tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno,Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri,con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all’aeroporto, è fatto obbligo di:

– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a37,5 °C, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento.

