Koulibaly verso il Manchester United, il Napoli fissa il prezzo

Koulibaly verso il Manchester United

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, con molte probabilità le strade di Kalidou Koulibaly ed il Napoli potrebbero separarsi. Nelle ultime settimane è tornato alla carica il Manchester United, che ha offerto circa 80 milioni per il Senegalese. Al momento De Laurentis ritiene che l’offerta sia troppo bassa, e ha rifiutato. Il Napoli per cedere Koulibaly, chiede uan cifra sui 100 milioni. L’interesse attorno al difensore Senegalese è sempre alto, e non si esclude che altri club possanno avanzare delle offerte nelle prossime settimane.

