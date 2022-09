Soy Futbol – Lozano, brutte notizie: ha saltato la Colombia per un problema fisico.

Secondo il quotidiano, non sembrerebbero esserci buone notizie per Lozano, che ha saltato la sfida contro la Colombia non per scelta tecnica, bensì per problemi fisici che condizioneranno, di conseguenza, anche il suo rientro in squadra con il Napoli. Come raccontato dal Messico, il laterale offensivo aveva accusato un problema muscolare alla gamba destra, in particolare uno strappo e per precauzione è stato escluso. Nelle prossime ore il ‘Chucky’ è atteso in Italia per visite mediche più approfondite. Brutta notizia soprattutto per Spalletti che dovrà fare a meno già di Politano.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La replica shock di Cassano a Renica: “Non so chi c***o sei!”

Ajax-Napoli – È caos all’esterno del botteghino, la denuncia de “Il Napulegno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In piazza per difendere l’aborto, ‘ma non toccheremo la 194’