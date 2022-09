La replica shock di Cassano a Renica: “Non so chi c***o sei!”

Antonio Cassano alimenta la polemica dopo le sue parole sul Napoli di Maradona

Antonio Cassano butta altra benzina sul fuoco dopo le polemiche degli ultimi giorni. L’ex calciatore nei giorni scorsi aveva parlato della vittoria degli scudetti del Napoli di Maradona durante il Podcast “Muschio Selvaggio”, definendo i compagni del Pibe come giocatori partenopei come “scappati di casa”. Le sue parole hanno causato anche la risposta di un ex giocatore di quel Napoli, Alessandro Renica, a cui l’ex Real e Milan ha risposto duramente nel corso della puntata della Bobo Tv di questa sera.

Queste le sue parole:

“Qualche ex giocatore che non conosco del Napoli, non so manco chi c***o sono, ha detto qualcosa. Io lo ripeto, i giocatori con cui ha vinto Maradona a Napoli sono degli scappati di casa. Maradona ha fatto un miracolo giocando con gente scarsa al suo fianco. Lui era un extraterrestre, il primo scudetto l’ha vinto da solo, nel secondo aveva gente più forte come Alemao, Careca. Qualcuno può dire il contrario ma non è così. Ho fatto i complimenti a Maradona e basta”.

Fonte foto: Instagram @antoniocassano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il valore di Kvaratskhelia è triplicato rispetto al suo arrivo

UFFICIALE – Napoli-Torino, arbitra Massimi: tutte le designazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: allerta meteo, piogge e temporali al centrosud