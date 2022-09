Napoli, il valore di Kvaratskhelia è triplicato rispetto al suo arrivo

Kvicha Kvaratskhelia sta dimostrando le sue doti all’interno del Napoli, grazie a ciò il suo valore di mercato è stato triplicato.

Kvicha Kvaratskhelia è diventato in poco tempo un delle pedine fondamentali del Napoli di Luciano Spalletti. L’edizione odierna di Repubblica si concentra sul giocatore georgiano, in particolare sul suo valore che è aumentato di parecchio. Rispetto a quando Kvaratskhelia è arrivato al Napoli quest’ultimo è addirittura triplicato.

Ecco quanto riportato:

“L’attaccante georgiano ha dominato ininterrottamente la scena per due mesi, mettendosi subito in vetrina dal suo arrivo a Napoli con 4 gol messi a segno in campionato e due prestazioni di altissimo livello in Champions League, contro Liverpool e Rangers Glasgow. Kvaratskhelia ha avuto un impatto fantastico dal suo sbarco in Italia, tant’è che la sua quotazione sul mercato — fonte Transfermarkt — è già lievitata in modo esponenziale: da 10 milioni (la cifra spesa per acquistarlo a luglio dalla Dinamo Batumi) a 35.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

