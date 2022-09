Martino Di Matteo, fondatore del gruppo Facebook “Fratelli napoletani e salernitani” ha raccontato alla redazione di Forzazzurri.net come sta portando avanti questa piccola realtà.

La redazione di Forzazzurri.net ha avuto il piacere di fare una breve chiacchierata con Martino Di Matteo, fondatore del gruppo Facebook: “Fratelli napoletani e salernitani”. Come si evince dal nome di quest’ultimo lo scopo è quello di promuovere l’unione tra i tifosi di squadre differenti, uniti però dall’amore per il calcio. Propone dunque di abbattere quella rivalità negativa che purtroppo al giorno d’oggi è all’ordine del giorno.

Martino Di Matteo ha spiegato con entusiasmo che il gruppo è nato nel mese di gennaio, ma soltanto da qualche settimana ha avuto una crescita esponenziale fino ad arrivare attualmente a più di 8.000 membri. Ci racconta che due passioni lo hanno spinto a fondare questo gruppo: il tifo e l’amore per il Sud Italia. Nel gruppo infatti si cerca di unire squadre di tifoserie differenti anche grazie alla storia, che racconta il passato delle radici di ogni popolo. L’obiettivo, come da lui spiegato, è quello di unire più persone possibili abbandonando ogni tipo di odio. Dando un’occhiata ai contenuti presenti non si parla infatti solo del suddetto sport, bensì anche di

Di Matteo specifica che nel gruppo non si parla di gemellaggio tra tifoserie, ma di fratellanza. Nonostante nel nome scelto per il gruppo si faccia riferimento solo alle tifoserie di Napoli e Salerno specifica che il messaggio è rivolto anche alle squadre delle altre città.

Il gruppo non è amministrato soltanto da lui, bensì da altre due persone. Di Matteo afferma che sta attualmente cercando altri amministratori perché si prevede una crescita ancora maggiore e tutta la redazione di Forzazzurri.net non può fare altro che augurargli ciò, complimentandosi anche per il suo progetto e le tematiche che ha deciso di abbracciare.

