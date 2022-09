Allenamento Napoli, la squadra ritrova sei giocatori

In vista della sfida contro il Torino, questa mattina il Napoli ha svolto la seduta di allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno.

Il Napoli ha anche oggi svolto la seduta di allenamento e la Società partenopea ha spiegato nei dettagli il lavoro effettuato al Konami Training Center. Continua il lavoro personalizzato per Victor Osimhen e Matteo Politano, intanto sei giocatori sono ritornati dagli impegni con le proprie Nazionali.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Torino in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 3 dove ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto terapie e personalizzato in campo. Politano ha svolto attivazione in gruppo e parte personalizzato. Sono rientrati dall’impegno con le Nazionali Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin Elmas e Kvaratskhelia.”

