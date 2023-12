Sky Sport – Sorteggi Champions League, gli ottavi: sarà Napoli-Barcellona

Napoli-Barcellona. Gli azzurri sfideranno gli spagnoli di Xavi agli ottavi di Champions League.

“La Lazio pesca di nuovo il Bayern Monaco, sfida Italia-Spagna invece per Napoli (contro il Barça) e Inter (contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone). Sarà probabilmente decisiva anche per il ranking Uefa e il numero di italiane nella nuova Champions dal 2024. Tutti i commenti in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW”.

