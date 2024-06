X – Pistocchi: “Kvara? Esaltato per il gol, ma non solo oggi è stato il migliore”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, è intervenuto sul suo profilo social, per commentare gli elogi a Khvicha Kvaratskhelia, dopo la prestazione contro il Portogallo: “Incredibile come quando si parla di calcio tutti basino i loro giudizi solo sui risultati: Kvaratskhelia è stato uno dei migliori, se non il Migliore, anche nel Napoli, nonostante sia stato in tutti i modi picchiato, penalizzato da arbitri incapaci, ma viene esaltato solo oggi perché ha fatto gol al Portogallo. I casi sono due: o non guardano le partite, o non le capiscono”.

