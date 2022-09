Napoli-Torino, Juric potrebbe recuperare tre giocatori

Per la sfida tra Napoli e Torino Ivan Juric potrebbe recuperare ben tre giocatori; buone notizie dunque per il tecnico granata.

Mancano tre giorni alla sfida tra Napoli e Torino ed emergono buone notizie per la squadra che sarà ospite allo Stadio Maradona. Ivan Juric potrebbe recuperare tre giocatori entro sabato.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Linetty è rientrato alla base in perfette condizioni, entro stasera si attende Lukic (che ieri ha giocato 90′ e vinto con la Norvegia) e domani, forse, Samuele Ricci potrebbe aggregarsi al gruppo, in maniera da strappare la convocazione in extremis per il Napoli. Insomma, in mediana il Toro dovrebbe essere abbastanza coperto, particolare non da poco considerati gli avversari: Anguissa, Zielinski e Lobotka stanno andando forte. E il motorino Linetty, azionato dopo la parentesi internazionale che non l’ha sfruttato più di tanto, diventa una risorsa imprescindibile, per contrastare la potenza atletica di Spalletti.”

