Napoli, biglietti settore ospiti già esauriti per due gare in trasferta

I tifosi del Napoli hanno già acquistato tutti i biglietti del settore ospiti in occasione delle sfide contro Ajax e Cremonese.

I biglietti per le prossime due sfide in trasferta del Napoli sono già sold out. I tifosi azzurri hanno già acquistato tutti quelli del settore ospiti sia in occasione della sfida contro l’Ajax sia in occasione della sfida contro la Cremonese. Certamente si tratta di un dato più che positivo, dovuto anche al fatto che la squadra di Luciano Spalletti sta disputando un’ottima stagione calcistica, che spinge i tifosi ad essere presenti alle gare con molto più entusiasmo.

“Il Napoli non sarà solo neppure in trasferta: sono andati a ruba i 2600 biglietti destinati ai napoletani per la sfida con l’Ajax alla Johan Cruijff Arena di martedì così come i 2400 per la partita di Cremona del 9 ottobre.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

