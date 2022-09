Rientro anticipato per Politano: spunta la data del suo ritorno in campo

Sorpresa Politano, rientro previsto per Cremonese-Napoli

Matteo Politano è ancora ai box e sta smaltendo l’infortunio rimediato durante Milan-Napoli. La sua caviglia destra sta rispondendo bene al programma di recupero stabilito dallo staff medico del Napoli. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Ecco quanto riportato:

“Matteo ha dovuto rinunciare alla Nazionale a causa dell’infortunio rimediato durante Milan-Napoli. La diagnosi della scorsa settimana è distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore della caviglia destra. Il verdetto faceva pensare a circa venti giorni di stop, con il rientro previsto per Cremonese-Napoli del 9 ottobre. Politano può accorciare i tempi, sta già svolgendo lavoro personalizzato in campo e sarà monitorato giorno dopo giorno per capire quando potrà rientrare in gruppo. C’è una speranza che possa andare addirittura in panchina sabato contro il Torino ma è un’ipotesi complicata. È molto più probabile che possa farcela ad essere tra i convocati per la trasferta di Amsterdam“.

