Napoli, Koulibaly vorrebbe una risposta sul suo futuro in tempi brevi

Secondo il quotidiano Repubblica, Kalidou Koulibaly vorrebbe vere una risposta dal Napoli circa il suo futuro.

Ancora non emergono novità circa il futuro di Kalidou Koulibaly. Non si sa infatti se il difensore senegalese resterà a Napoli oppure inizierà una nuova avventura in un alto club. Il quotidiano Repubblica riporta che il giocatore desidera avere notizie certe a riguardo, dunque vorrebbe ricevere qualche risposta nel più breve tempo possibile.

“La situazione non si è ancora sbloccata e si spiega così il cortese ultimatum di Koulibaly, che entro la fine della settimana conta di conoscere finalmente il suo futuro. In Italia infatti è già sbarcato Fali Ramadani, l’agente che cura gli interessi del difensore senegalese e che deve presentare a De Laurentiis l’offerta del Barcellona. Tutto sarà più semplice se i catalani soddisfaranno la richiesta del presidente: 40 milioni cash. Altrimenti – ipotesi al momento più probabile – lo stallo nella trattativa rischia di allungarsi ed è questo il rischio che KK si augura di evitare, andando in pressing sul club azzurro.”

