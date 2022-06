Toronto, parla il Presidente: “Insigne si sentirà come a Napoli”

Il Presidente del Toronto ha affermato che Lorenzo Insigne si sentirà a casa, come a Napoli.

Bill Manning, Presidente del Toronto, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla di Lorenzo Insigne ed il suo prossimo arrivo a Toronto.

Adoro Insigne come calciatore per l’incredibile tecnica ed amo il suo spirito. Ha un carattere forte, è positivo e si troverà bene da noi. Mi auguro possa diventare uno dei leader. Sono sicuro che Toronto gli piacerà moltissimo perché c’è una forte presenza di italo-canadesi. La città è grande ed ha circa 6 milioni di abitanti. In un contesto del genere si sentirà come a Napoli. Il contratto importante è un destino comune a tutti i giocatori speciali. Insigne si è distinto nonostante gli obiettivi di una simile portata ed ha segnato gol pesanti. Farà altrettanto a Toronto.”

