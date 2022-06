Sirigu-Napoli, Schira: “Colloqui in corso tra le due parti”

Nicolò Schira afferma che Salvatore Sirigu potrebbe diventare il portiere di riserva del Napoli.

È ormai da un po’ di giorni che il nome di Salvatore Sirigu viene accostato al Napoli. Il club partenopeo sarebbe infatti alla ricerca di portieri in quanto il futuro di David Ospina ed Alex Meret non sarebbe sicuro. Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato un ulteriore notizia relativa alla faccende, cioè che l’estremo difensore sarebbe già in contatto con il Napoli.

Ecco le sue parole:

“Colloqui in corso per Salvatore Sirigu al Napoli come free agent. Potrebbe essere il nuovo portiere di riserva.”

Talks in progress for Salvatore #Sirigu to #Napoli as a free agent. He could be the new goalkeeper backup. #transfers https://t.co/wgsXJlUsBB — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2022

