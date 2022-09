Napoli-Torino, si spera nel recupero di Politano

Si avvicina il giorno di Napoli-Torino e Matteo Politano farà di tutto per entrare a far parte della lista dei convocati.

Matteo Politano potrebbe essere presente per la sfida tra Napoli e Torino. L’attaccante sta pian piano recuperando dall’infortunio e secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino potrebbe far parte della lista dei convocati per la gara.

“Ci sono ancora tre giorni di allenamenti prima del Torino e l’esterno proverà a farcela per recuperare in tempo utile e far parte dei convocati. Si tratterebbe di un rientro molto importante per Spalletti tenendo presente il suo ottimo rendimento nelle ultime due sfide prima della sosta con Rangers e Milan, match in cui segnò due rigori importantissimi e fu tra i migliori in campo.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

