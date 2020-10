Sportitalia, Napoli: “De Laurentiis punta in alto, grande colpo in arrivo”

La redazione di Sportitalia commenta l’operato del Napoli nell’attuale finestra di mercato

Michele Criscitiello, giornalista, ha commentato ai microfoni di Sportitalia il mercato azzurro, ecco le sue parole:

“La società azzurra non solo non ha ceduto Kalidou Koulibaly, il calciatore più rappresentativo, ma sta lavorando per assicurare a mister Gennaro Gattuso un acquisto importante. La sensazione è che il Napoli voglia puntare in alto”.

Alfredo Pedullà ha poi aggiunto:

“La vera sorpresa è che il Napoli sta lavorando a un grande colpo. De Laurentiis vuole chiudere con il Chelsea l’affare Bakayoko. Sarebbe un grande affare anche perché si tratta proprio del calciatore che serve a Gennaro Gattuso. Assicurerebbe muscoli e centimetri al centrocampo del Napoli. Il Chelsea ha aperto completamente alla cessione del giocatore”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessione Milik: a sorpresa spunta la Fiorentina

Calciomercato, Younes molto vicino all’Eintracht Francoforte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Trump twitta, ‘io e Melania positivi al coronavirus’