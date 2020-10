Napoli, calciomercato: Bakayoko ha detto sì, l’ha voluto Gattuso

In caso di approdo in azzurro Tiémoué Bakayoko ritroverebbe il suo ex allenatore ai tempi del Milan, Gennaro Gattuso

Lo riporta la Gazzetta dello Sport

Il calciomercato è ormai prossimo alla chiusura, le squadre cercando di affondare gli ultimi colpi e il Napoli non è da meno. Gli azzurri sono alla ricerca di un centrocampista per sotituire Allan e pare che l’abbiano trovato. Da come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club partenopeo avrebbe ottenuto il sì da parte di Tiémoué Bakayoko. Il mediano non è nuovo al campionato italiano, avendo vestito la maglia del Milan nella stagione 2018/2019, al Napoli ritroverebbe il suo ex allenatore Gennaro Gattuso, il quale lo vuole fortemente e l’avrebbe richiesto lui stesso alla società. Giuntoli avrebbe offerto al Chelsea due milioni di euro per il prestito oneroso senza diritto o obbligo di riscatto, mentre al giocatore vorrebbe proporre un biennale da 2 milioni a stagione. Il tempo stringe e il Napoli vuole una riposta entro domani.

