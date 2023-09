L’Equipe – Rabiot, frecciata a Inter e Napoli: “Pallone d’Oro? Ormai bastano due partite buone”.

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano, nella quale gli è stata chiesta un’opinione in merito alla lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro. Tuttavia la sua esclusione, dopo la buona stagione disputata con i bianconeri, gli ha lasciato l’amaro in bocca.

“Non nego di esserci rimasto male perché ho fatto una stagione importante a livello individuale. Poi, vedendo alcuni nomi, ho pensato non fosse logico. A volte bastano due partite buone in Champions League, ma chi decide non considera l’intera stagione di un calciatore”. Questa una possibile provocazione nei confronti dei suoi rivali in Serie A?

