Napoli, calciomercato: sondaggio degli azzurri per Bakayoko

Il Napoli pare aver dimostrato interesse per Tièmouè Bakayoko

Il Napoli, ancora alla ricerca di un centrocampista, pare aver dimostrato interesse per Tièmouè Bakayoko. L’ex Monaco e Milan è alla ricerca di una nuova squadra e per lui le contendenti non mancano. A riportare il rumor è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, tramite il suo profilo Twitter:

Tièmouè #Bakayoko continua ad aspettare l’#ACMilan: intanto non mancano i sondaggi di altre squadre per il francese, che resta in uscita dal #Chelsea. Ultimo club a chiedere informazioni all’entourage del francese (dopo CrystalPalace, PSG, Galatasaray e Betis) è stato il #Napoli — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 30, 2020

