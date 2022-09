Napoli, le ultime su Politano, Osimhen e Demme

Il Corriere dello Sport riporta le ultime su tre giocatori del Napoli: Victor Osimhen, Matteo Politano e Diego Demme.

Il Napoli è pronto a riprendere il campionato dopo la sosta ed arrivano le ultime notizie in merito alla squadra di Luciano Spalletti. In particolare Il Corriere dello Sport si concentra su Matteo Politano, Diego Demme e Victor Osimhen. I tre sono alle prese con un percorso di recupero dopo un infortunio.

“Uno dei dubbi di formazione per sabato è legato proprio alla corsia destra di attacco. Le condizioni di Lozano andranno valutate e a destra mancherà già Politano che ieri ha svolto allenamento personalizzato e per cui i tempi di recupero potrebbero accorciarsi. La speranza di Spalletti è quella di riaverlo a disposizione per la trasferta contro l’Ajax di martedì prossimo. Osimhen, invece, continua ad allenarsi tra palestra e terapie. Pienamente recuperato Demme che tornerà nell’elenco dei convocati.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, Juric potrebbe recuperare tre giocatori

Pedullà: “Ecco quanto valgono Kim, Kvaratkhelia e Raspadori”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Droga a Modena, arrestato gruppo di minori stranieri