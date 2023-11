Atalanta-Napoli, il sarcastico commento di Ziliani

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato la condotta di Hans Hateboer durante la sfida tra Atalanta e Napoli.

Ieri pomeriggio è andato in scena il match tra Atalanta e Napoli ed il giornalista Paolo Ziliani ha espresso una considerazione sul comportamento avuto in campo da Hans Hateboer.

Di seguito il suo commento riportato attraverso il suo account ufficiale Twitter:

“Per fortuna che Hateboer è entrato in campo solo al minuto 33; perchè per due terzi di partita Kvaratskhelia non ha fatto altro che subire entrate dure e pestoni ai piedi senza che l’arbitro si sognasse mai di mettere mano al cartellino. Si vede che all’AJA pensano che la gente vada allo stadio non per vedere Kvara, ma per vedere Hateboer.”

https://x.com/ZZiliani/status/1728498038954512643?s=20

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

