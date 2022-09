UFFICIALE – Napoli, lunedì la ripresa degli allenamenti

La SSC Napoli informa che gli allenamenti della squadra riprenderanno lunedì 26 settembre in vista della sfida contro il Torino.

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla ripresa degli allenamenti presso il Konami Trining Center di Castel Volturno. La Società partenopea ha infatti informati che oggi è l’ultimo giorno di riposo della squadra. Da domani 26 settembre ripartiranno le sedute di allenamento in vista della ripresa del campionato. Il Napoli dunque metterà nel mirino la sfida contro il Torino, che si disputerà sabato 1 ottobre alle ore 15 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Ben presto dunque tutti i giocatori alle prese con le rispettive nazionali torneranno nel gruppo squadra.

“Il Napoli riprenderà domani la preparazione all’SSCN Konami Training Center. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A.”

