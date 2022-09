Lazio, infortunio Casale: il comunicato della Società

Nicolò Casale si è sottoposto ad esami strumentali in seguito ad un infortunio, la S.S. Lazio ha reso noti i risultati di questi ultimi.

Il difensore della Lazio Nicolò Casale ha effettuato alcuni esami strumentali in seguito ad un fastidio avvertito agli adduttori. Nel giornata di ieri la S.S. Lazio ha annunciato a tutti che il giocatore ha riportato una lezione di basso/medio grado alla coscia sinistra ed ha già iniziato il percorso di recupero, che lo terrà lontano dal campo per circa una ventina di giorni.

Di seguito il comunicato della Società biancoceleste:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto in data odierna in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.”

