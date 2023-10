UFFICIALE – Il comunicato sulla squalifica di Tonali

Il Newcastle United FC ha pubblicato una nota ufficiale in merito alla squalifica del centrocampista Sandro Tonali.

È arrivato il comunicato ufficiale circa la squalifica del centrocampista Sandro Tonali in relazione alla vicenda del calcio scommesse.

Il Newcastle United FC ha infatti riportato che il giocatore è stato squalificato per dieci mesi a partire dal 27 ottobre. Sandro Tonali potrà dunque tornare a giocare a calcio a partire dal 27 agosto del 2024.

“Il Newcastle United può confermare che il centrocampista Sandro Tonali è stato squalificato dal calcio competitivo per dieci mesi, a partire da venerdì 27 ottobre. La sanzione della FIGC include uno stop di 18 mesi, con otto mesi commutati in percorso terapeutico e partecipazioni a programmi educativi in Italia. Nella sera del 27 ottobre il Newcastle ha ricevuto conferma dalla FIFA della sanzione applicata dalla FIGC, motivo per cui Sandro tornerà a giocare a calcio da martedì 27 agosto 2024.”

https://x.com/NUFC/status/1718206295361093899?s=20

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conferenza Garcia: “C’è voglia di vincere e risalire, serve concretizzare. Anguissa recuperato, Kvicha decisivo”

Conferenza Pioli: “Al Maradona dimostreremo di essere squadra migliore, senza cambiare stile di gioco”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”