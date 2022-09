Infortunio Rrahmani, si attendono novità nella giornata di domani

Si attendono novità dal Kosovo sull’entità dell’infortunio di Amir Rrahmani e su eventuali tempi di recupero.

Nella giornata di domani potrebbe trapelare qualche notizia in più circa l’infortunio di Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli è attualmente in Kosovo, in ritiro con la sua Nazionale. Nonostante sia stato convocato non si esclude la sua assenza in occasione della gara contro il Cipro: il responso dovrebbe avverrà dopo le valutazioni delle sue condizioni.

Le ultime sulla vicenda sono state riportate dal giornalista Shpend Thaci:

“Nessun commento da parte del C.T. del Kosovo, Alain Giresse, sulle cond. fisiche di Amir Rrahmani. Stando a quanto emerge da fonti vicine al raduno del Kosovo, si aspetterà la giorn. di domani per accertarsi se sarà in grado di recuperare per la prox. partita vs Cipro.”

Nessun commento da parte del C.T. del Kosovo, Alain Giresse, sulle cond. fisiche di Amir Rrahmani. Stando a quanto emerge da fonti vicine al raduno del Kosovo, si aspetterà la giorn. di domani per accertarsi se sarà in grado di recuperare per la prox. partita vs Cipro.#NIRKOS pic.twitter.com/NmjiNqIJxT — Shpend Thaçi (@ShpendThaci96) September 24, 2022

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli, lunedì la ripresa degli allenamenti

Raspadori nuovo principe, ricorda Paolo Rossi: gol da antologia accende San Siro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici