Il messaggio di Spalletti a Raspadori alla vigilia di Italia-Inghilterra

Alla vigilia di Italia-Inghilterra il tecnico Luciano Spalletti avrebbe mandato la giusta carica a Giacomo Raspadori con un messaggio.

Il Corriere dello Sport si concentra su Giacomo Raspadori, l’attaccante del Napoli che ha deciso il match tra Italia ed Inghilterra lo scorso 23 settembre. Il quotidiano afferma che Luciano Spalletti aveva dato al giocatore la giusta carica alla vigilia della sfida con un messaggio.

“Spalletti lo aveva caricato alla vigilia, quando Raspadori non era sicurissimo di giocare, date le doppie prove tattiche di Mancini, tra 3-5-2 e 4-3-3 («Giac, una cosa conta: devi essere pronto» il messaggio del tecnico. E lui: «Mister, io sono prontissimo…»). «Siamo stati bravi, non era facile cambiare in una partita simile» ha spiegato al Meazza. Ieri poi gli sono arrivati i complimenti (come a Di Lorenzo) del suo allenatore, che si sta legittimamente fregando le mani per aver convinto il presidente ADL a portare al Maradona un talentino ancora in via di definizione ma dalle potenzialità enormi, tali da trasformare un’operazione costata oltre 30 milioni in un investimento dal rendimento sicuro.”

Fonte foto: Facebook, Il Napulegno

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli, lunedì la ripresa degli allenamenti

Raspadori nuovo principe, ricorda Paolo Rossi: gol da antologia accende San Siro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici