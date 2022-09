Abbonamento Napoli, vendite in aumento: il termine per richiederlo

Aumentano le vendite per quanto riguarda l’abbonamento per le gare del Napoli, sabato il temine ultime per sottoscriverlo.

L’abbonamento per sostenere il Napoli allo Stadio Diego Amando Maradona sta avendo sempre più successo. Le vendite sarebbero aumentate sempre di più, complice certamente la stagione positiva della squadra azzurra. Il quotidiano Repubblica fa il punto della situazione circa le vendite, ricordando anche il termine ultimo per richiedere l’abbonamento.

Ecco quanto ripotato in merito:

“Ci sarà tempo fino a sabato anche per sottoscrivere l’abbonamento con le richieste che stanno aumentando dopo l’ottimo avvio di stagione che ha spazzato via ogni dubbio sul valore della squadra e sulla sua capacità di saper divertire il pubblico. Sabato pomeriggio Spalletti sarà scortato dalla passione di oltre trentamila tifosi. Possibile che sabato si arrivi a toccare quota 35-40mila spettatori a conferma del ritrovato entusiasmo dopo i 50mila col Liverpool e la media dei 35mila per le prime tre gare interne di campionato.”

