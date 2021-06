Caso Insigne: ancora lontano dal rinnovo, occhio a una big di Serie A

L’edizione odierna di Tuttosport mette al corrente sulla situazione di Lorenzo Insigne: ancora nessuna novità per il rinnovo di contratto. Spunta un’interesse in Italia per il capitano, occhio alle big.

Spunta un’interesse in Italia per Lorenzo Insigne.

Nessuna novità, dunque, per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne che andrà in scadenza nel 2022. Non c’è alcun accordo e non ci sono neppure passi in avanti. La necessità è quella di temporeggiare. Ma sorge un interessante retroscena: l’Inter sta monitorando la situazione del capitano e potrebbe approfittarne qualora non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti.

