Napoli, c’è una novità importante sul recupero di Rrahmani

Il quotidiano Il Mattino svela un importante novità sui tempi di recupero del difensore del Napoli Amir Rrahmani.

Il recupero di Amir Rrahmani sta procedendo giorno dopo giorno. Il difensore originario del Kosovo ha subito un infortunio durante la sfida di campionato contro la Cremonese: da allora ha iniziato un percorso di recupero che a quanto pare sarebbe alle battute finali.

Attualmente Amir Rrahmani si sta allenando i maniera individuale, ma il quotidiano Il Mattino ha riportato una data ben precisa. Il prossimo 27 dicembre il difensore dovrebbe ritornare ad allenarsi in gruppo.

“Il kosovaro Rrahmani prosegue il lavoro personalizzato sul campo e non prenderà parte a queste due amichevoli, si aggregherà in gruppo dal 27 e sarà disponibile per la trasferta contro l’Inter.”

Fonte foto: Instagram @amir_rahmani13

