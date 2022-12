Napoli, il programma di allenamento delle feste natalizie

Il Napoli avrebbe già definito il programma di allenamento in occasione delle prossime festività natalizie.

Il Napoli prosegue con le sedute di allenamento in attesa della ripresa del campionato di Serie A. Dopo essere rientrati dal ritiro in Turchia gli azzurri si preparano ad affrontare due amichevoli allo Stadio Diego Armando Maradona, rispettivamente contro il Villareal ed il Lille. Non mancano inoltre gli allenamenti quotidiani presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Il Corriere dello Sport si sofferma in particolar modo sul programma di allenamento del Napoli che avrà luogo nei prossimi giorni, quando ci saranno le festività natalizie.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Alla vigilia della seconda ed ultima amichevole del 2022, ma non dell’ultimo allenamento. Definito anche il programma delle feste natalizie: il Napoli lavorerà in sede fino a venerdì e poi godrà di tre giorni di riposo, da dedicare alle famiglie. La ripresa è in agenda martedì 27 dicembre.”

