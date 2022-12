Scambio Bereszynski-Zanoli: ecco quando ci sarà l’annuncio

La Gazzetta dello Sport si focalizza sulla trattativa relativa a Napoli e Sampdoria: lo scambio tra Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski.

In questi giorni si sta parlando a lungo di un trattativa di mercato che riguarda Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski: i due difensori, rispettivamente di Napoli e Sampdoria potrebbero essere i protagonisti di uno scambio tra i due club. La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio su tale vicenda ed afferma che sarebbe quasi tutto pronto per l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare durante la prossima settimana. Il quotidiano inoltre riporta qualche dettaglio in più in merito alla vicenda.

“L’ufficialità arriverà nella prossima settimana ma Napoli e Sampdoria hanno definito i prestiti secchi sino a giugno 2023 con Bereszynski che passa in azzurro e il classe 2000 Zanoli in blucerchiato. Quest’ultimo potrà crescere giocando di più mentre l’esperto polacco sarò un’alternativa al capitano Di Lorenzo anche per la Champions, visto l’esperienza internazionale.”

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

