Gianni Di Marzio, Maradona: “Mi sento come se mi fosse morto un figlio, quanto ero felice quando venne al Napoli”

Quello che legava Diego e l’ex allenatore del Napoli era un rapporto speciale

Gianni Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Mattino. L’ex allenatore, colui che per primo scoprì il talento di Diego Armando Maradona sui campi di provincia in Argentina, ha parlato del rapporto speciale che li legava e di come la tragica notizia della scomparsa del Pibe lo abbia profondamente colpito.

Ecco le sue parole:

“È come se fosse morto un figlio. Volevo portarlo subito a Napoli perché mi disse che la Juventus di Sivori voleva acquistarlo. Lo feci firmare negli spogliatoi il giorno dopo il nostro incontro ma Ferlaino non volle prenderlo subito. Diego poi andò al Boca e divenne un grande. Ero felicissimo quando alla fine arrivò al Napoli, Antonio Juliano era stato un mio giocatore e si ricordò che parlavo sempre di Maradona e lo portò in azzurro”.

