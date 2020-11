Cruciani a La Zanzara: “Maradona? Non si piange la morte di un cocainomane”

Si è scatenata l’indignazione dopo le assurde parole di Cruciani contro Maradona

Quelle di Giuseppe Cruciani, conduttore della trasmissione La Zanzara in onda su Radio24, sono delle parole, francamente, difficili da commentare. Le sue frecciate ed insulti nei confronti di Napoli e non solo sono ben note, ma le dichiarazioni contro Diego Armando Maradona sono forse quelle che hanno causato più scalpore e polemica.

Ecco con quali aggettivi ha descritto il Pibe De Oro:

“Prima, fuori dalla trasmissione, mi hai detto che era anche un cocainomane. Non era un esempio, lo hai detto tu.. non si può piangere per un cocainomane” dice Cruciani contro il collega Parenzo, il quale replica: “Ho detto semplicemente che è stato un eroe nazionale, ma che fosse un noto cocainomane non lo dico io. Non piangerei mai per un giocatore di pallone”.

