Addio a Diego Armando Maradona, l’ultimo vero capopopolo azzurro

Con Diego Armando Maradona è caduto l’ultimo Masaniello.

Quella della morte di Diego è una notizia che non si assorbe, il tempo a Napoli si fermato, si prega, si omaggia la sua immagine a San Giovanni a Teduccio così come al San Paolo, in silenzio, ma il cuore è fermo in ognuno di noi all’istante della notizia. Napoli ha perso uno dei suoi capipopolo, un uomo che aveva promesso a sé stesso ad al mondo che non sarebbe mai stato un uomo comune. Diego Armando Maradona oltre ad essere il più grande calciatore di tutti i tempi, ha rappresentato per la città di Napoli un motivo di orgoglio, Diego aveva sposato la causa, è Napoli contro tutti? Va bene, così sia. Maradona sarà inarrivabile in tutti i sensi, nessuno potrà fare ciò che ha fatto in campo ma il legame non è solo dovuto alle giocate, alle vittorie ed ai trofei; il legame è viscerale, il legame rappresentato dal nemico comune da combattere: il potere forte che si piega alla grandezza del genio, al coraggio di combattere contro chi ha sempre vinto ed infine vincere, stravincere. Napoli piange un uomo che ha messo la sua persona, il suo genio e la sua faccia a difesa della città. Diego e Napoli sono accomunati dalla grandezza, dalla bellezza, dal genio ma soprattutto, ed è forse questo il segreto della forza di questo legame, dalla denigrazione, dall’esaltazione degli errori, dal dito puntato, dall’invidia e dagli infiniti tentativi di essere buttati giù, facendo fallo, facendo male. La passione per il calcio ed il dolore per il suo addio terreno non sono sufficienti a giustificare ciò che sta accadendo, la velocità con la quale si è diffusa la notizia, la preghiera di un Papa abituato a pregare per tutto il mondo e che si è fermato a pregare per un solo uomo, chilometri di vetture al seguito della salma in Argentina, Maradona è oltre il calcio, è oltre l’esultanza per un gol, Diego è quel che resta del sapore delle vittorie per il come le ha rese possibili, è la gioia di un intero popolo, è il gol più bello della storia del calcio, è la rivalsa, è il riscatto. Diego Armando Maradona, il Dio del calcio è passato di qua, addio Diego, ci apparterremo a vicenda, sempre.

Mario Scala