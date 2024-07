Futuro Osimhen, si attende l’offerta della Premier League

Il Mattino si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen, sostenendo che ancora per qualche giorno si aspetterà ‘offerta della Premier League.

Sarebbe ancora incerto il futuro di Victor Osimhen. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del quotidiano Il Mattino attualmente la Società starebbe ancora attendendo l’offerta della Premier League, ma non dovrebbe essere così per molto. Se nei prossimi giorni non dovesse arrivare si considererà l’ipotesi Arabia.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Il Psg resta la squadra in Europa che più sembra interessata a Osimhen, ma non c’è stata un’offerta. Antonio Conte ieri è stato molto chiaro in conferenza stampa spiegando che la situazione di VO9 non è cambiata in virtù della clausola rescissoria da 130 milioni. Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha spiegato al suo assistito che bisogna avere pazienza affinché arrivi l’offerta che possa accontentare tutte le parti in causa.”

