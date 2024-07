Il PSG voleva Kvaratskhelia ma il Napoli non ha ceduto

Fabrizio Romano è intervenuto sulla questione relativa a Khvicha Kvaratskhelia, che sarebbe stato ormai blindato dal Napoli.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato alcune dichiarazioni sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Secondo Romano il Paris Saint-Germain avrebbe voluto acquistare il difensore georgiano, tuttavia il Napoli non avrebbe ceduto ad alcuna offerta ed avrebbe blindato il giocatore.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Kick Off”:

“Il sogno del Paris Saint-Germain era Khvicha Kvaratskhelia e dietro le quinte i dirigenti parigini ci hanno provato sia con il Napoli sia con il calciatore stesso. Il club azzurro però non ha ceduto, per Antonio Conte l’attaccante della Georgia è intoccabile. Non solo: adesso il Napoli è pronto a rinnovare il suo accordo, com’è già stato ribadito in pubblico, ma anche in privato.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli caso DAZN: la Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso, resta la multa al club

Futuro Ostigard lontano da Napoli: c’è l’offerta di un club di A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi