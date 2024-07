Corriere dello Sport – Psg, Osimhen e Gyökeres nel mirino: si tratta senza eccessi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro in attacco del Psg. Tra i candidati c’è proprio Victor Osimhen, che in questo momento, sembrerebbe non essere l’unico in cima alla lista delle preferenze. È una sfida a due: Osimhen contro Gyökeres, entrambi ritenuti opzioni valide per sostituire, gli ormai cedibili, come Kolo Muani e il partente Kylian Mbappé.

Luis Enrique ha un debole anche per Kvaratskhelia, tanto che il ds Campos avrebbe avanzato un’offerta da 200 milioni per accaparrarsi entrambi (compreso Osi). Aurelio De Laurentiis non ha ceduto e non lo farà neanche questa volta. In queste ore i due club stanno trattando per il nigeriano, che ha sempre una clausola da 130 milioni, che il patron è disposto ad ammorbidire, ma senza abbassarne troppo il valore. A differenza del bomber del Napoli, Gyökeres si può acquistare dallo Sporting Lisbona per 100 milioni, cifra più abbordabile per i francesi. Si attende anche l’inizio del mercato della Saudi League, per capire se ci saranno margini per un passaggio nella terra dell’dell’Al-Ahli. Per quanto riguarda la Premier League, al momento è tutto fermo.

