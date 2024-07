Futuro Ostigard lontano da Napoli: c’è l’offerta di un club di A

Futuro Ostigard, lontano da Napoli. Le ultime

Calciomercato Napoli – Il futuro di Leo Ostigard sarà lontano da Napoli è quanto si legge su Tuttosport:

“Ma il ds Manna è al lavoro anche sul mercato in uscita. Partendo dalla difesa, già rivoluzionata dall’ex ct della Nazionale, c’è Ostigard in cima alla lista dei partenti. Il centrale norvegese, che vanta richieste in serie A (Genoa in pole position) preferirebbe restare in Italia. Ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, ma il club genoano mira a concludere intorno ai 7 milioni”.

