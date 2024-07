TMW – Hermoso a un passo dal Napoli: l’Inter ha abbandonato la pista

Secondo il sito online, il Napoli non ha perso le speranze per Mario Hermoso, anzi, sembra che la società sia davvero interessata a chiudere l’affare. Il centrale ha lasciato l’Atletico Madrid a parametro zero e potrebbe essere un vero e proprio upgrade per la difesa, insieme a Rafa Marin e Buongiorno. Al momento si continua a trattare sull’ingaggio tra le parti, gli azzurri sembrano determinati a voler portare a termine la trattativa.

Al contrario del Napoli, l’Inter sembrerebbe aver abbandonato definitivamente la pista. L’occasione, nonostante fosse molto allettante, non rientra nella nuova politica della società, che impone acquisti più orientati al futuro e quindi profili più costosi e giovani.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

